اخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع الرياض لإنهاء حرب اليمن

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- ا ش أ:

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، التزام واشنطن بالدفاع عن من التهديدات الخارجية.

وقال بلينكن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن، والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المملكة العربية.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اعتزامها إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها "منظمة إرهابية"، ردا على الأزمة الإنسانية في اليمن، لتلغي بذلك أحد أكثر القرارات التي تعرضت لانتقاد واتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل تسليمها السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا