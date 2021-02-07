ارتفاع الطماطم والليمون اللبدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والفلفل الحامي البلدي والفلفل الرومي البلدي والليمون البلدي بين 5 قروش وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
ويرصد الخليج 365 أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و1.65 جنيه، بزيادة 5 قروش.
البطاطس بين 1 و2 جنيه.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيهين.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات