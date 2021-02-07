إصابات كورونا تتخطى 106 ملايين حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 صباحاً - أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليونين و231 ألف وفاة، فيما وصلت الإصابات إلى 106 ملايين و347 ألفا و986 إصابة.

وتتصدر قائمة الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا .

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 77 مليونا و983 ألفا و197 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

11 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من فبراير/ شباط نزولا من 12 إصابة في اليوم السابق فيما يمثل أدنى زيادة يومية في الإصابات منذ 16 ديسمبر /كانون الأول.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة فقط من الحالات الجديدة تم نقلها محليا.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، 13 حالة منها 11 حالة وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89692 حالة بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليوني و284010 بعد تسجيل 8616 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61517 بعد تسجيل 231 حالة جديدة.

تايلاند تسجل 237 إصابة جديدة

أعلن فريق العمل المكلف بالتصدي لمرض كوفيد-19 بتايلاند تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، دون تسجيل أي وفيات جديدة.

وأدت الإصابات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات في تايلاند إلى 23371 مع بقاء عدد الوفيات كما هو عند 79.