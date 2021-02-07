المبعوث الأممي مارتن غريفيث يصل طهران لمناقشة أزمة اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن وصول المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين بشأن حل الأزمة اليمنية،

ولم تذكر وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، مزيداً من التفاصيل عن الشخصيات الإيرانية التي سيجتمع معها مارتن غريفيث خلال وجوده في طهران.

وأمس السبت، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن ”موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي“.

وقال بايدن الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للحملة العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن لاستعادة الشرعية.

وتحدث بايدن الخميس الماضي عن ضرورة إنهاء حرب اليمن، فضلا عن تعيين مبعوث أمريكي خاص لليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي للأزمة.