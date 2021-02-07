البابا فرنسيس يعين امرأة بمنصب رفيع في مجمع الأساقفة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن البابا فرانسيس ، عن تعيين امرأة في منصب “وكيل مجمع الأساقفة”، مع منحها حقوق التصويت في الهيئة التي تدرس مسائل العقيدة الرئيسية، مخالفا بذلك التقليد المسيحي، وفقا لوكالة فرانس برس.

والمرأة التي تم تعيينها هي الفرنسية ناتالي بيكار، وعينت مع وكيل آخر هو الإسباني لويس مارين دي سان مارتان، وكانت تعمل مستشارة في “سينودس الأساقفة” منذ 2019.

وقال الكاردينال ماريو غريش الأمين العام للمجمع إن “تعيينها يدل على رغبة البابا في مشاركة أكبر للمرأة بعملية اتخاذ القرار في الكنيسة”.

وأوضح غريش أن “عدد النساء المشاركات كخبيرات ومستمعات زاد في اللقاءات الأخيرة للمجمع”. وأضاف أنه “بتعيين الأخت ناتالي بيكار وإمكانية مشاركتها في التصويت، فتح باب جديد”.

ويقود أساقفة وكرادلة يمتلكون حقوق التصويت المجمع الذي يضم أيضا خبراء لا يستطيعون التصويت، وسيعقد المجمع المقبل في خريف 2022.

وكان البابا الأرجنتيني الأصل أعلن عن رغبته في إصلاح المجمع وتمكين النساء والناس من لعب دور أكبر في الكنيسة.

وبيكار مولودة في فونتينبلو عام 1969 ودرست الفلسفة واللاهوت في “مركز سيفر – الكليات اليسوعية” في باريس وعلم الاجتماع في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية.

وقد تخصصت مؤخرا في علم الكنيسة في كلية بوسطن للاهوت في الولايات المتحدة، حسب موقع أخبار الفاتيكان.