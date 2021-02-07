ديربي الجهة.. رجاء بني ملال يرحل لمواجهة أولمبيك خريبكة في قمة الدورة 9

جدة - عبدالحي حسين - يرحل فريق رجاء بني ملال، اليوم الأحد لمواجهة فريق أولمبيك خريبكة في ديربي المنطقة برسم الجولة 9 من البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الثاني.

ويأمل فريق رجاء بني ملال بقيادة الإطار الوطني محمد مديحي، في الخروج من أزمة النتائج التي لاحقت الفريق خلال الأسبوعين الماضيين، كان آخرها الهزيمة بعقر الدار برباعية أمام سطاد المغربي.

من جهته يسعى أبناء مدينة الفوسفاط، إلى تحقيق نتيجة إيجابة أمام الجيران، والإقتراب أكثر من صدارة الترتيب العام.

يذكر أن فريق النادي القنيطري، تمكن من التغلب على مضيفه سطاد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد أمس السبت، ليرتقي فريق الراك إلى المركز الخامس على سبورة الترتيب العام، برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق سطاد المغربي في النقطة الـ13.