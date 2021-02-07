دبي تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

أعلنت هيئة الصحة في دبي، أخيراً، عن وصول أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى مطار دبي قادمة من الهند، وذلك في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات، وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم، وتماشياً مع الجهود، التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة للسيطرة على «كوفيد 19».



وأعربت «صحة دبي» عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مواجهة الجائحة، والحد من انتشارها، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية في الهند، لتوفير لقاح «أسترازينيكا»، لينضم إلى لقاحات «فايزر-بيونتك»، و«سينوفارم»، التي تقدمها ضمن الحملة الموسعة التي أطلقتها دبي ديسمبر 2020، من خلال ما يزيد على 120 مركزاً للتطعيم، كما تعمل الهيئة على إنشاء العديد من المراكز خلال الأسابيع المقبلة لاستيعاب الإقبال على تلقي التطعيم من قبل أفراد المجتمع.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد 19» في هيئة الصحة بدبي، إن لقاح «استرازينيكا»، سيكون متاحاً في مركز (وان سنترال)، للراغبين في التطعيم من المواطنين من عمر 18 إلى 60 سنة، والمقيمين من أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة ممن يحملون إقامة دبي (سارية) من عمر 18 إلى 60 سنة، وذلك بالتسجيل المسبق، من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم الموحد 800342.

ولفتت الخاجة إلى أن اللقاح سيكون متاحاً أيضاً في مركز التطعيم الميداني للمنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، موضحة أن تنظيم مواعيد تطعيم هاتين الفئتين، سيكون بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات التي يعملون بها.

وحثت «هيئة الصحة» جميع أفراد المجتمع على تلقي اللقاح، وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والانخراط في حملة التطعيم الشاملة، التي تستهدف تطعيم 100% من سكان دبي بنهاية العام الحالي، مشددة على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من قبل كل فئات المجتمع والتي تشكل الضمانة الأهم في محاصرة الفيروس وتفادي انتقاله، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير الاحترازية المُوصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، وبما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع.