حكيم شاكر يصل عُمان لقيادة السويق

ووصل حكيم مع المعد البدني علي حسين، لتوقيع العقود، علمًا بأنه سبق له تدريب الفريق، وحقق معه لقب كأس السلطان عام 2017.

ورحب السويق بعودة المدرب العراقي من جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "مرحبًا بك من جديد".



ويحتل السويق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العماني، بـ13 نقطة من 8 جولات متخلفًا بفارق 9 نقاط خلف المتصدر السيب، وتأهل إلى ربع نهائي كأس السلطان، وخسر موقعة الذهاب أمام عبري (1-0).