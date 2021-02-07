انت الان تتابع خبر حكيم شاكر يصل عُمان لقيادة السويق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-07 | 07:53
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وصل المدرب العراقي حكيم شاكر، إلى سلطنة عمان، صباح اليوم الأحد، تمهيدا لتولي مهمة تدريب السويق فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي.
ووصل حكيم مع المعد البدني علي حسين، لتوقيع العقود، علمًا بأنه سبق له تدريب الفريق، وحقق معه لقب كأس السلطان عام 2017.
ورحب السويق بعودة المدرب العراقي من جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "مرحبًا بك من جديد".
ويحتل السويق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العماني، بـ13 نقطة من 8 جولات متخلفًا بفارق 9 نقاط خلف المتصدر السيب، وتأهل إلى ربع نهائي كأس السلطان، وخسر موقعة الذهاب أمام عبري (1-0).
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