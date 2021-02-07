شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مرشح رئاسي بجروح بعد إطلاق النار عليه في بنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوتونو - (أ ف ب)

أصيب مرشّح للانتخابات الرئاسيّة في جمهوريّة بنين بجروح في إطلاق النار على سيّارته بُعيد تقدّمه بأوراقه رسمياً لخوض السباق الرئاسي الذي سيجرى في إبريل/نيسان، وفق ما ذكر أفراد من عائلته والحكومة السبت.

ووقع الحادث الذي أدّى إلى إصابة غانيو سوغلو، الوزير السابق وابن الرئيس السابق نيسيفور سوغلو، الجمعة على الطريق المؤدّي إلى مزرعته في زينفي، على بعد 35 كيلومتراً من كوتونو، العاصمة الاقتصاديّة لهذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وسوغلو واحد من 19 سياسياً ترشّحوا للانتخابات التي ستجرى في 11 إبريل/نيسان، ومن ضمنهم المرشّح الأوفر حظاً باتريس تالون. وخضع سوغلو للعلاج في أحد مستشفيات كوتونو، وفق ما صرّح أحد أفراد أسرته لفرانس برس، مضيفاً أنّ «الخطر زال عنه، لكن لإزالة الرصاصة يجب نقله إلى غانا أو المغرب».

وقال سوغلو في بيان، إنّه يُركّز الآن على تعافيه وعلاجه الطبّي بعد أن نجا من هجوم «دنيء»، دون إعطاء تفاصيل، مضيفاً: «أؤكّد لكم أن لا شيء يُقوّض التزامي بالحرّية».

وتعرّضت شخصيّات معارضة عدّة في بنين للنّفي أو المنع من خوض الانتخابات. وأثار هذا انتقادات بأنّ المستعمرة الفرنسيّة السابقة التي كان يُنظر إليها على أنّها نموذج للديمقراطيّة قد جنحت نحو الاستبداد في ظلّ حكم تالون. وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، لكنّها لم تُصدر بياناً.

وندّد المتحدّث باسم حكومة بنين آلان أورونلا بالاعتداء، وتعهّد بأن تُلقي قوّات الأمن القبض على الفاعلين. وقال: إنّ الحكومة ستضمن جدّية التحقيقات التي بدأت بها أجهزة الشرطة الجمهوريّة على وجه السرعة.