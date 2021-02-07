شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب الفليبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - (أ ف ب)

أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن زلزالاً قوياً ضرب الأحد جنوب الفليبين، حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار.

وقال المعهد، إن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24.6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ). وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.

وتحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة لم تسبب أي ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.