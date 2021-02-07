شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حظره.. ترامب يغرد مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى موقع «غاب» بعدما حذفت حساباته من على مواقع «فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، وريديت، وسنابشات، وتويتش، وشوبيفاي، وسترايب، ويوتيوب».

وفي أول ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، أعاد ترامب نشر رد محاميه على المطالب التي سيدلي بها في جلسة المساءلة الثانية التي تعقد هذا الأسبوع.

وكتب المحاميان ديفيد شوين، وبروس كاستور جونيور، على خلفية تغريدات ترامب على «غاب»، موجهين كلامهما إلى عضو الكونغرس جيمي راسكين: «لقد تلقينا آخر حيلة علاقات عامة لك».

وأضافا: «إن رسالتك تؤكد فقط ما هو معروف للجميع، لا يمكنك إثبات مزاعمك ضد الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، الذي أصبح الآن مواطناً عادياً. إن استخدام دستورنا لتنفيذ إجراءات عزل مزعومة أمر بالغ الخطورة لدرجة يصعب معها محاولة لعب هذه الألعاب». ولقيت التغريدات التي نشرها ترامب تعليقات واسعة، وفقاً لما أورده موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وجاء ظهور ترامب على موقع «غاب» باعتباره خليفة «تويتر» الذي قام بحظر حسابه بدعوى أن منشوراته تؤجج سياسة العنف.