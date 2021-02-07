شكرا لقرائتكم خبر عن «دريك» تجتمع مع البنوك والدائنين التجاريين خلال فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال إنها ستعقد اجتماعين خلال فبراير الجاري، لدائنيها، وذلك لغرض عرض خطة إعادة التنظيم المالي.

وأضافت الشركة إن اجتماع دائني البنوك سيعقد عن بعد يوم 25 فبراير 2021ـ كما سيعقد احتماع الدائنين التجاريين في أو حول 25 فبراير 2021.

وأوضحت الشركة أن الغرض من الاجتماعات هو عرض خطة إعادة التنظيم المالي للنظر فيها من قبل دائني الخطة والمشروع في عملية التصويت للموافقة عليها، مشيرة إلى أنه لن يطلب التصويت في نفس وقت انعقاد الاجتماع وسيتم تأكيد على الموعد النهائي للتصويت.



