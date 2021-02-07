شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «دي إكس بي» تناقش الثلاثاء تقرير المستشارين لعرض «مراس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» إن مجلس إداراتها، سيناقش الثلاثاء 9 فبراير الجاري؛ العرض المقدم من قبل شركة «مراس» للترفيه والتسلية للاستحواذ على رأس مال الشركة، فضلاً عن مراجعة تقرير المستشارين المستقلين المعينين من قبل الشركة فيما يتعلق بالعرض، والنظر فيما إذا كان ينبغي توصية العرض للمساهمين.

وأضافت الشركة أنها ستنظر أيضاً في إشعار التحويل بتاريخ 31 يناير، من «مراس للترفيه» و«مراس القابضة»، فيما يتعلق بتحويل سندات الشركة الحالية القابلة للتحويل.

وسيناقش المجلس ايضاً تقرير الحكومة والبيانات المالية للعام 2020.