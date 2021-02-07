شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن البرلمان تستعرض جهود "التعاون الدولى" فى دعم برامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة بيان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتورة وزيرة التعاون الدولي.

وكانت قد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة اتفقت خلال العام الماضى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على توفير تمويلات تنموية بقيمة 905 ملايين دولار لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال تمويل مشروعات الحماية الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل، بهدف دعم برنامج الحكومة لقطاع الصحة والسكان والهدف الاستراتيجى الثانى المتعلق ببناء الإنسان، والهدف الاستراتيجى الخامس المتلعق بتحسين معيشة المواطنين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .

ونرصد أبرز ما تم من جهود فى هذا الإطار :

- الاتفاق مع البنك الدولى، على تمويل تنموى بـ 400 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل.

- الاتفاق مع البنك الدولى على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى (تكافل وكرامة) بقيمة 500 مليون دولار.

- الاتفاق مع ألمانيا على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

- الاتفاق على منحة أخرى بقيمة 2.7 مليون دولار ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.

- الاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا لمختلف.