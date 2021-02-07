شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الكهرباء فى إقامة محطات جديدة وتطوير القائمة وتوليد الطاقة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير عنها لعرضه أمام المجلس.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه باعتبار الكهرباء أمن قومى، لافتًا إلى أنه فى 2014 كان هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء، مشيرًا إلى خطة عاجلة بإقامة محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة وصيانتها، وتطوير وضع الكهرباء و قدراتها تم في وقت قياسي ، لافتاً إلى تغذية المشروعات القومية بالكهرباء في شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات كما أن 2014 كانت هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء، وتم عمل خطة لحل هذا الأمر، وتم إنشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة سيمنز بمقدار 14 ألف ميجا وات.

ونرصد أبرز جهود وزارة الكهرباء فى حل الأزمة :

- النجاح فى دخول 3600 ميجاوت للشبكة خلال 3 أشهر.

- الانتهاء من برامج الصيانة بنسبة 100%، بمساعدة وزارة البترول لتوفير الوقود وتوليد الطاقة.

- قيام الشركات المصرية بدور كبير فى إنشاء المحطات.

- محطة الكهرباء بالعاصمة الإدارية تقوم بتوليد 4800 ميجاوات.

- رفع كفاءة توليد المحطات بدخول 18400 وات باستثمارات 27 مليار جنيه"

- .تغطية الجمهورية بشبكة لنقل الكهرباء على أرقى مستوي .

- إضافة خطوط علي جهد 500 ك.ف وذلك بزيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة 2014

- .ارتفاع ترتيب مصر بمؤشر الحصول على الكهرباء إلى المركز 77 من المركز 145 فى عام 2014.

- إنشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة سيمنز بمقدار 14 ألف ميجا وات.

- إيجاد مراكز للتحكم فى الشبكة الكهربائية باستثمارات 5 مليارات و400 ألف جنيه.