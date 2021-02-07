شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل مشروعات "حياة كريمة" أمام "محلية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية في ملفات (الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية - تقنين أوضاع اليد واسترداد أملاك الدولة - التصالح في مخالفات البناء - تطوير المواقف والساحات - الأسواق العشوائية - تراخيص المحال - انتظار المركبات)، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

كما تجتمع اللجنة يوم الاثنين، لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية، لمتابعة عمل الوزارة في مشروعات حياة كريمة والتي تتم على مرحلتين، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الوزير.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، في اجتماعها الثلاثاء، مناقشة بيان وزير التنمية المحلية في البيان الذي ألقاه أمام المجلس في الجلسة العامة، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، إلى لجنة الإدارة المحلية للاطلاع والاستماع إلى الوزارة في تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.