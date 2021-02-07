بايدن يعلق اتفاقات ترامب للجوء مع عدد من الدول

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قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها علقت بشكل فوري اتفاقات اللجوء مع السلفادور وجواتيمالا وهندوراس والتي تعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة "علقت وبدأت في عملية إنهاء الاتفاقات التعاونية المتعلقة باللجوء مع حكومات السلفادور وجواتيمالا وهندوراس باعتبارها أولى الخطوات الملموسة على طريق زيادة الشراكة والتعاون في المنطقة والتي وضعها الرئيس بايدن ".

وتُجبر هذه الاتفاقيات التي وقعتها إدارة ترامب ودول أميركا الوسطى في عام 2019 ، طالبي اللجوء من المنطقة على طلب اللجوء أولا في تلك الدول قبل التقدم بطلب لجوء في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذه السياسات لم تُنفذ مطلقا مع السلفادور وهندوراس.

وأضاف البيان أن عمليات النقل بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وجواتيمالا توقفت مؤقتا منذ منتصف مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاءت الخطوات التي تم الإعلان عنها بعد أن كشف بايدن النقاب عن مجموعة من الإجراءات الأسبوع الماضي تهدف إلى تجديد نظام الهجرة الأميركي تتضمن فريق عمل لجمع شمل الأسر المشتتة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وآخر لزيادة الحد الأقصى السنوي للاجئين.