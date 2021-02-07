واشنطن: سنعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 08:44 صباحاً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2021 8:38 صباحًا

العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة في تطور

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على التزام بلاده في الدفاع عن المملكة العربية السعودية من التهديدات الخارجية، والعمل سويا لإنهاء حرب اليمن.

وأشار بلينكن في تغريدة على تويتر، السبت، إلى حديثه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة.

وكتب أن “السعودية شريك أمني مهم. سنواصل عملنا معا للدفاع عن المملكة من التهديدات الخارجية، مع تنشيط الدبلوماسية لإنهاء حرب اليمن، من خلال شراكتنا”.

وتأتي تغريدة بلينكن غداة أول اتصال هاتفي له مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية “استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.