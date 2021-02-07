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مصر تسجل 509 إصابة بكورونا و44 وفاة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 08:44 صباحاً - منذ 28 دقيقة

مصر تشهد انخفاضاً بإصابات

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، 509 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة و44 حالة وفاة، في تراجع ملحوظ عن الأرقام المسجلة يوم الجمعة.

وذكر البيان اليومي للوزارة خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد “إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا”.

وكانت الوزارة قد سجلت 540 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 48 حالة وفاة يوم الجمعة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 169106 حالة من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و 9604 حالة وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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