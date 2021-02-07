أزيلال.. العثور على “عشريني” جثة هامدة وتوقيف 6 أشخاص للتحقيق

جدة - عبدالحي حسين - عثر مواطنون، أمس السبت، على جثة شخص، في العشرينيات من عمره، بمنطقة تامدة نومرصيد ضوايح مدينة أزيلال.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24″، فإن الهالك، (ي.أ) الذي يبلغ من العمر 24 سنة، عثر على جثته، وسط الطريق وعليها آثار جروح، وتجهل إلى حدود الساعة طبيعة وفاته، فيما جرى توقيف 6 أشخاص يشتبه في علاقتهم بالموضوع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، استنفروا عناصرهم، وعاينوا جثة الهالك، فيما تن فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.