مقتل شخص وإصابة آخر بحادث طعن في لندن

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

أعلنت الشرطة البريطانية عن مقتل شخص في العشرينات من عمره وإصابة مراهق في حادث طعن وقع في منطقة كيلبورن بالعاصمة لندن.



وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتم القبض على متهمين في هذه المرحلة، مؤكدة أنها تحقق في الحادث.

وأعلنت الشرطة مساء الجمعة، أنها تتعامل مع عدة حوادث عنف وقعت جنوب لندن وتتضمن عملية طعن قاتلة.

وقالت شرطة العاصمة، في بيان، إنها تلقت 5 بلاغات متتالية خلال الفترة بين الساعة 18:56 و21:12 حول وقوع أحداث عنف في مناطق مختلفة جنوب لندن، مفيدة بإصابة 10 أشخاص ومقتل شخص جراء هجمات بسكين.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في ملابسات هذه الحوادث، أوضحت أنه لا توجد معلومات تدفع للاعتقاد بأن هذه القضايا مرتبطة ببعضها.