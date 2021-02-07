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دولة الإمارات تتصدر عالمياً في معدلات تلقي لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

تصدرت الإمارات عالمياً في معدلات تلقي لقاح فيروس «كورونا»، وفق مؤشر «أور وورلد إن داتا»، الذي يرصد بيانات وإحصاءات التحصين والتطعيم ضد الفيروس حول العالم، وفقا للبيان.

 

وقال الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات عبر «تويتر»: «الدُول في سباق مع الزمن، للوصول للمناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء الجائحة، تصدرت الإمارات دول العالم كلها في معدلات تلقي اللقاح. الهدف تحصين نصف سكان الدولة في الربع الأول من سنة 2021. تكاتف جهود الحكومة مع الأفراد تتحدث عنه الأرقام».

 

ولفت مؤشر «أور وورلد إن داتا» إلى أن دولة الإمارات قد برزت في صدارة المؤشر يوم الخميس 4 فبراير، حيث أحرزت أعلى جرعة يومية لكل 100 شخص عند 2.88 مقارنة بـ 1.47 من قبل إسرائيل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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