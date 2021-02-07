ولي عهد ابوظبي يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنمية آفاقها على مختلف المستويات.



واستعرض الجانبان خلال الاتصال مجمل التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى تكثيف الجهود والتعاون في مواجهة خطر الإرهاب وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش تطورات «جائحة كوفيد19» وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للتصدي لها واحتواء آثارها.