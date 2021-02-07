مقتل شرطي وإصابة 2 آخرين في هجوم شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شرطي مصرعه وأصيب اثنان آخران في هجوم بسيارة مفخخة على موقع أمني شرقي أفغانستان.

وقال مسؤول أمني، الأحد، إن "الهجوم وقع في منطقة خوجياني بإقليم ننكرهار في ساعة مبكرة من صباح اليوم".

والسبت، أصيب 6 مدنيين على الأقل في انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية كابول حسبما أعلنت الشرطة السبت.

وقال المتحدث باسم قائد الشرطة، فردوس فارامارز إن الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر.

وأشار إلى أن 3 أعضاء من طائفة السيخ في أفغانستان من بين المصابين، فيما لم يعرف بعد طبيعة الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى 7:17 بتوقيت جرينتش.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي في السابق مسؤوليته عن عدد من الهجمات الدموية على طائفتي الهندوس والسيخ في أفغانستان.

وتوقفت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، ويراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا لسحب القوات الأمريكية بحلول مايو/أيار.