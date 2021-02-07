شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بـالنواب تبحث التعاون المشترك مع المنظمة العربية حول التقارير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقي لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدا الاثنين، مع رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان .

ووفقا لجدول الأعمال تعقد اللجنة، اجتماعا الثلاثاء المقبل، وذلك لنظر ودراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام الجلسات العامة لمجلس النواب، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام النواب.

في السياق ذاته، تلتقي اللجنة البرلمانية الأربعاء المقبل مع لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.

وتأتي هذه الإجتماعات في ضوء خطة اللجنة ، لتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث في مصر من إيجابيات والرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، قد أسفرت عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبان أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، وذلك بالتزكية،كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب وحزب إرادة جيل بمقعد أمانة السر.