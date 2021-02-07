شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مجالات التعاون فى اتفاقية بلدان الجنوب وآلية التنسيق من أجل إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الثلاثاء القادم، التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون والية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا

يشار إلي أن مصر طرحت فكرة إنشاء منصة للتعاون المشترك بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا لأول مرة أثناء رئاستها البرنامج الأغذية العالمي عام 2018، بهدف نقل الخبرات المصرية في مجال القضاء على الجوع الذي يمثل الهدف التنموي الثاني ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والهدف السابع عشر المتعلق بتنشيط الشراكات العالمية لتحقيق التبادل المباشر للمعرفة والخبرات والمهارات والموارد والمعارف التقنية بين البلدان النامية ، وإيمانا منها بأن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030وأجندة أفريقيا تتطلبا إجراء جماعي على نطاق غير مسبوق ، وتقديم إطار منهجي متسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الأفريقية وأهداف التنمية المستدامة ، وغيرها من الأهداف الإنسانية والانمائية المتفق عليها دولية .

ولكن ماهي أهداف مذكرة التفاهم المزمع مناقشتها وأهم مجالات التعاون ؟

أولا : الهدف من مذكرة التفاهم

1- إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجي للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الأفريقية وأهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية المتفق عليها دولية.

2- مساعدة الدول النامية على تهيئة الحلول المقترحة بموجب مذكرة التفاهم بما يتماشى مع ظروف بلدانهم .

3- إجراء حوار بشأن السياسات ونقل المعارف بين بلدان الجنوب وايفاد الخبراء .

1- تتمثل الأولويات الأساسية في بناء شراكة قوية قادرة على الاستمرار بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي في تحديد الدروس المستفادة من جمهورية مصر العربية والدول الأفريقية ، وأفضل الممارسات المتبعة في مجالات الصمود والحماية الاجتماعية واستراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية ، فضلا عن تسهيل عملية تبادل خبرات الدول ، ومعارفها ، وممارستها الابتكارية داخل القارة الأفريقية ومع دول شريكة خارج القارة .

2 - إقامة روابط مع منصات تبادل المعلومات والمعارف التابعة للاتحاد الإفريقي حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والتزامات إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي ، إلى جانب إقامة علاقات أوثق بين منصة التعاون بين بلدان الجنوب وآلية التنسيق من أجل إفريقيا " بمصر ، وبين مؤسسة بناء القدرات الإفريقية ، وغيرها من المنظمات الإفريقية الإقليمية من ناحية أخرى .