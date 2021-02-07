كورونا في 24 ساعة| 509 إصابة وتصريحات السيسي عن تطعيم 35 مليون مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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