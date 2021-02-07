البوسفور وليبيا.. أردوغان يتخبط بمواجهة العاصفة

في إصرار على انتهاكاته، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوات لوقف العنف بجامعة البوسفور وسحب المرتزقة من ليبيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا أنقرة إلى سحب قواتها من ليبيا ومرتزقتها من ليبيا.

كما أعلن أردوغان رفض المواقف الأمريكية والأوروبية حيال أحداث جامعة البوسفور الأخيرة في إسطنبول.

وتشهد تركيا منذ شهر احتجاجات من جانب الطلاب وأعضاء بهيئة التدريس على قيام أردوغان بتعيين شخص مقرب من الحزب الحاكم رئيسا لجامعة البوسفور في إسطنبول، ويطالبون باستقالته.

وشهدت الاحتجاجات اعتقال طلاب وغيرهم.

وقالت زارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "نشعر بالقلق إزاء اعتقال الطلاب وغيرهم من المتظاهرين".