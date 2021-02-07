شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف يحتجون لليوم الثاني في شوارع ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم آلاف مسيرة لليوم الثاني في أكبر مدن ميانمار بحلول منتصف الصباح ، تجمع حوالي 100 شخص في بلدة مولامين الساحلية في الجنوب الشرقي ، وتجمع الطلاب والأطباء في مدينة ماندالاي.يوم الأحد احتجاجا على إطاحة المجلس العسكري الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي واعتقالها الأسبوع الماضي.

وحمل المتظاهرون في يانجون بالونات حمراء رمزا للون الذي يمثل حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بقيادة سو تشي- وهتفوا "لا نريد ديكتاتورية عسكرية! نريد الديمقراطية! "

وبحلول الضحى تجمع أيضا نحو 100 شخص في بلدة مولامين الساحلية في الجنوب الشرقي وتجمع طلاب وأطباء في مدينة ماندالاي.