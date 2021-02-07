عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب: هناك طفرة فى الأداء تحت قبة البرلمان

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عزمى ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك تنوع سياسى وحزبى كبير فى برلمان 2020 وتمكين واضح جدا للشباب والمرأة ، مشيرا الى أن أعضاء مجلس النواب على علم بهموم المواطن المصرى ، ولديهم قدرة على ممارسة دورهم الرقابى وكيفية استثمار هذه الأدوات الرقابية من أجل الموائمة بين حاجة المواطن وخطط الدولة و كيف تكون خطط الدولة ملائمة لحل هذه المشاكل .

وقال عزمى ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 " ، أن التنسيقية مهتمة بدراسة كافة المشاكل الحياتية التى تواجه المواطن المصرى ، الى جانب دراسة وبحث كل ما يؤدى الى رفع ودعم التنميهة السياسية سواء في الوعي أو الفكر السياسي، مضيفا:" سنبحث المشروعات وندرس الأوراق التى من الممكن أن تؤدى الى ذلك فى كافة القطاعات و كيفية العمل على معالجة القضية السكانية و الأمن الإقليمى فى ظل التحديات المقبلة".

وذكر محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك طفرة فى الأداء تحت قبة مجلس النواب ، متوقعا أن يكون ذلك موجود أيضا فى مجلس الشيوخ ، سواء فى الموضوعات التى ستطرح أو حتى فى المناقشات التى ستهتم بالقضايا الهامة التى تمس المواطن.