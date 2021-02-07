اخبار العالم

عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب: هناك طفرة فى الأداء تحت قبة البرلمان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب: هناك طفرة فى الأداء تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عزمى ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك تنوع سياسى وحزبى كبير فى برلمان 2020 وتمكين واضح جدا للشباب والمرأة ، مشيرا الى أن أعضاء مجلس النواب على علم بهموم المواطن المصرى ، ولديهم قدرة على ممارسة دورهم الرقابى وكيفية استثمار هذه الأدوات الرقابية من أجل الموائمة بين حاجة المواطن وخطط الدولة و كيف تكون خطط الدولة ملائمة لحل هذه المشاكل .

 

وقال عزمى ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 " ، أن التنسيقية مهتمة بدراسة كافة المشاكل الحياتية التى تواجه المواطن المصرى ، الى جانب دراسة وبحث كل ما يؤدى الى رفع ودعم  التنميهة السياسية سواء في الوعي أو الفكر السياسي، مضيفا:" سنبحث المشروعات  وندرس الأوراق التى من الممكن أن تؤدى الى ذلك فى كافة القطاعات و كيفية العمل على معالجة القضية السكانية و الأمن الإقليمى فى ظل التحديات المقبلة".

 

وذكر محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك طفرة فى الأداء تحت قبة مجلس النواب ،  متوقعا أن يكون ذلك موجود أيضا فى مجلس الشيوخ ، سواء فى الموضوعات التى ستطرح أو حتى فى المناقشات التى ستهتم بالقضايا الهامة التى تمس المواطن.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا