بسم فئران.. موظفة تحاول الانتحار في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حاولت موظفة، تقيم في إحدى القرى التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، أمس السبت، الانتحار بتناولها سم فئران.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "أ.ع"، 50 عاما، موظفة وتقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، في حالة إعياء شديد، بادعاء تناول مادة سامة بغرض الانتحار.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين إصابتها بالتسمم، وجرى تحويلها إلى مركز السموم بمحافظة الإسكندرية، لاستكمال علاجها هناك، بعدما جرى إنقاذ حياتها، إثر التعامل معها طبيا بقسم الاستقبال بمستشفى دسوق العام.

انتقل الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، إلى مستشفى دسوق العام، لمتابعة الحالة، وفحص أسباب محاولة انتحارها.

وتبين من خلال سؤال ذويها أن الموظفة المصابة بالتسمم، تناولت سم فئران بمنزلها الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، للتخلص من حياتها، إثر معاناتها من حالة نفسية سيئة، وكان تتلقى العلاج قبل ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 866 لسنة 2021، إداري مركز شرطة دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.