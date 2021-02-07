محمد الفلاح - سفير إيران بصنعاء يهاجم بايدن: يريد البقاء عسكريا باليمن

الأحد 7 فبراير 2021

بينما تسعى جميع الدول العربية والغربية إلى التوصل لحل في اليمن، الذي يعاني منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وسيطرتها على السلطة في صنعاء وغيرها من المدن، صعد سفير إيران في صنعاء من لهجته، منتقدا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ففي تغريدة على حسابه على تويتر اعتبر حسن إيرلو، الذي يتهم من قبل العديد من اليمنيين بأنه ظل الحرس الثوري في البلاد، ومنفذ خططه وتعليماته، أن بايدن يسعى إلى فرض وجود عسكري أمريكي مباشر في اليمن.

كما أضاف في تغريدته التي نشرها مساء الجمعة: "أمريكا الشيطان الأكبر، ولسنا متفائلين بالحديث الأمريكي، وبالتأكيد الإدارة الجديدة لها سياسة مختلفة عن سابقاتها وهي فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن، كما حدث في كل من العراق وسوريا".

طهران تسعى لمفاوضة أمريكا

إذا هاجم السفير الإيراني "الشيطان الأكبر"، في وقت تسعى بلاده إلى التفاوض معه، فقد أكد أكثر من مسؤول إيراني خلال الأيام والأسابيع الماضية استعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي، في حال رفعت العقوبات عن البلاد.

يذكر أن بايدن كان أعلن مساء الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران. وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الجمعة، أن السعودية شريك في محاربة الإرهاب بالمنطقة. وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات.