شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 372 اصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 372 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى 80 الفا و 896 اصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد شهدت 7 حالات وفاة اضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1471 وفاة ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسجلت البلاد 360 حالة تعافي جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المتعافين 70 الفا و 865 حالة.