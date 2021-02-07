روسيا تأمل أن تكون السلطة الليبية معلما على طريق تجاوز الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف عن دعم بلاده للمجلس الرئاسي الجديد في ليبيا.

وأكد المسؤول الروسي في اتصال هاتفي السبت مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد يونس المنفي، عن أمل بلاده أن يصبح انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة معلما على طريق تجاوز الأزمة الليبية التي طال أمدها.



وتناقش الجانبان بحسب وكالة سبوتنيك الروسية حول الوضع الليبي والإقليمي، على ضوء نتائج أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب بوجدانوف عن أمله في أن يصبح انتخاب القيادة الانتقالية معلما هاما على طريق تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في البلاد.

وجدد بوجدانوف التأكيد على نية موسكو تكثيف وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء الجمعة، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة ضمن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.





وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.



ولاقى تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا، وتمنيات بأن تكون خطوة نحو الاستقرار، وتفاؤلا بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وفي الداخل الليبي لاقت السلطة الجديدة ترحيبا واسعا من المسؤولين الليبيين الحاليين، حيث رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار "عقيلة صالح" بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الجيش الليبي، بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مهنئًا الشعب الليبي بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشادت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز والتي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.





كما تقدم الجيش الليبي بالتهنئة "للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد دبيبة التي يأمل الليبيون قيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمــات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامــة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021م وفقا لما تم الاتفاق عليه، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون."

ورحب عدد من المرشحين السابقين الخاسرين بنتائج التصويت بينهم فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق ومحمد البرغثي والشريف اللافي.

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.