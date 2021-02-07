شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: مصر لم تشهد من قبل تمكين الشباب والمرأة فى المجالس النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك حياة جديدة فى البرلمان المصرى بوجود عدد كبير من الشباب ، مشيرا الى أن مصر لم تشهد من قبل ظاهرة تمكين الشباب والمرأة سواء فى المجالس النيابية أو فى المناصب التنفيذية للحكومة نواب للوزراء والمحافظين.

وقال محمود بدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن تجربة تمكين الشباب بدأت فى برلمان 2015 الذى شهد تواجد مجموعة من الشباب فى المجلس نتيجة تفاعلهم فى دوائرهم ووجودهم باستمراروسط المواطنين ، وهذا كان من ضمن أسباب تواجد العديد الكبيرمن الشباب فى مجلس النواب 2020 ، وهذا ينطبق أيضا على ملف المرأة المصرية ،فهناك عدد كبير من السيدات يحملن حقائب وزارية ، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين تولى أهمية خاصة لملف تمكين المرأة والشباب.