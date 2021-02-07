اليوم.. الحكم في دعوى وقف حل مجلس "شباب تلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى جديدة مقامة من الأحمدي محسن المحامي ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا.

وكانت المحكمة سبق وحجزت ٣ دعاوى آخرين يطالبون بذات الطلبات للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.

وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.