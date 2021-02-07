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بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع بمجمع الأساقفة الكاثوليك

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):
عيّن البابا فرانسيس للمرة الأولى امرأة في منصب وكيل وزارة بمجمع الأساقفة الكاثوليك (سينود)، ملتقى فكري فاتيكاني للأساقفة.

وقام البابا بترقية عالمة اللاهوت الفرنسية ناتالي بيكوارت لتولي ذلك المنصب، جنبا إلى جنب مع لويس مارين دي سان مارتن من إسبانيا.

ويقوم وكلاء الوزارة بمساعدة الكاردينال ماريو جريش من مالطا، الذي يقود الهيئة، في إعداد وإجراء سينودس الأساقفة الذين يمثلون الكنيسة.

وقالت وسائل إعلام كنسية إن تعيين بيكوارت، مع حقوق التصويت، يعتبر رمزا لتمكين المرأة في الكنيسة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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