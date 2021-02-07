إحباط محاول لتهريب مخدرات عبر مطار طنجة الدولي

جدة - عبدالحي حسين - أحبطت مصالح الأمن بمطار طنجة الدولي ابن بطوطة، محاولة تهريب للمخدرات من خلال عملية تفتيش روتينية.

وبحسب مصدر أمني، فإن المعني بالأمر، وهو أربعيني حامل للجنسية الاسبانية، كان يحاول تهريب كمية من المخدرات إلى إسبانيا عبر رحلة جوية.

وأضاف ذات المصدر، أن عملية تفتيش روتيني لحقيبة مسافر ذو 46 سنة، أسفرت عن حجز خمس كيلوغرامات و550 غراما من مخدر الشيرا، كانت مدسوسة بعناية داخل حقيبة السفر.

وتم توقيف المشتبه فيه، وإحالة المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قصد البحث والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، والمُتعلقة بحيازة المخدرات ومحاولة تهريبها.