إسبانيا تتوصل بأول شحنة تضم أزيد من 196 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”

جدة - عبدالحي حسين - تلقت إسبانيا اليوم السبت أول شحنة من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس (كوفيدـ 19) تضم في المجموع 196 ألف و800 جرعة ليشكل بذلك هذا اللقاح الثالث الذي سيتم استخدامه إلى جانب لقاحي (فايزر) و(موديرنا) خلال حملة التطعيم بإسبانيا التي انطلقت منذ أواخر شهر دجنبر الماضي.

وكانت السلطات الإسبانية قد سمحت أمس الجمعة بإعطاء لقاح (أسترازينيكا) لمن تقل أعمارهم عن 55 عاما.

وقالت وزيرة الصحة كارولينا دارياس إن لجنة الصحة العامة وافقت خلال اجتماعها أمس وبعد بحث ومناقشة مختلف الأدلة العلمية على تحديد سن 55 عاما كحد أقصى للأشخاص الذين سيعطى لهم هذا اللقاح.

وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت قبل ذلك أن إسبانيا ستتلقى خلال شهر فبراير الجاري ما مجموعه مليون و810 ألف و575 جرعة من هذا اللقاح.

ويأتي قرار الحكومة الإسبانية بشأن الترخيص لاستخدام لقاح (أسترازينيكا) بعد قرار وكالة الأدوية الأوروبية التي سمحت باستخدام هذا اللقاح للأشخاص البالغين ومن جميع الأعما .

وإلى جانب إسبانيا فقد حددت العديد من الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك والسويد وألمانيا أعمار الفئات التي سيتم إعطاؤها لقاح (أسترازينيكا) الذي تصنعه الشركة الأنغلو سويدية وجامعة أكسفورد وذلك جراء نقص تقييم المخاطر لدى كبار السن.

ويأتي تسلم إسبانيا اليوم لأول شحنة من هذا اللقاح في ظل استمرار تراجع معدل الإصابة التراكمي في الموجة الثالثة من الوباء على الرغم من التهديدات التي باتت تمثلها السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد خاصة الجنوب إفريقية والبريطانية والبرازيلية التي تم الإعلان أمس عن اكتشاف أول حالة إصابة بها بمدريد لدى شخص قدم من البرازيل وهي الأولى في إسبانيا.

وقامت إسبانيا حتى الآن بتلقيح ما يقرب من 1.7 مليون شخص وتعتزم تطعيم حوالي 70 في المائة من السكان بحلول نهاية الصيف المقبل.