شكرا لقرائتكم خبر عن 1064 إصابة جديدة بكورونا في تونس ومصر 509 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.

فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت، تسجيل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة نزولا من 540 إصابة و48 وفاة أول أمس الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 169106 حالة من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و 9604 حالة وفاة".