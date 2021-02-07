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1064 إصابة جديدة بكورونا في تونس ومصر 509 

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الدمام - شريف احمد - سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.

فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت، تسجيل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة نزولا من 540 إصابة و48 وفاة أول أمس الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 169106 حالة من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و 9604 حالة وفاة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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