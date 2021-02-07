شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء الصومال يفشلون في كسر جمود اختيار رئيس جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون حكوميون في الصومال، أمس السبت، إن زعماء البلاد فشلوا في كسر الجمود حول اختيار رئيس جديد الأسبوع المقبل، مما يزيد من مخاطر التوتر السياسي.

وقال وزير الإعلام عثمان دبي في ساعة متأخرة ليل الجمعة: إن الرئيس محمد عبدالله محمد عاد جوا إلى العاصمة مقديشو دون اتفاق على العاملين في اللجان الانتخابية الإقليمية.

وتدير حكومة مركزية محدودة الصومال منذ عام 1991 وتحاول البلاد إعادة بناء نفسها بمساعدة الأمم المتحدة.

كان الصومال يعتزم في البداية إجراء أول انتخابات مباشرة فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود هذا العام، لكن بسبب تأخر التجهيزات وعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الهجمات اليومية، التي يشنها متمردو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، آثرت البلاد الانتقال لإجراء تصويت غير مباشر، حيث يختار الشيوخ النواب الذين سيختارون بدورهم رئيسًا.

وحتى هذه الخطة أصبحت الآن في مهب الريح.

وأشار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء دوليون آخرون، الخميس الماضي، إلى ضرورة إنهاء الجمود حول التصويت.

وقالوا في بيان مشترك: «أي نتائج بديلة، ومنها عملية موازية أو انتخابات جزئية، أو إجراءات أخرى لا تشمل عملية انتخابية متفق عليها ستكون انتكاسة لن تحظى بدعم الشركاء».