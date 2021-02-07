شكرا لقرائتكم خبر عن الدبلوماسية الأوروبية في عدن.. وقوائم حوثية وهمية تعرقل صفقة الأسرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما تصر مليشيا الحوثي الإرهابية على عرقلة الجهود الرامية لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية وترفض إتمام صفقات المختطفين والأسرى؛ أجرى سفراء الدول الأوروبية لقاءات مع الحكومة اليمنية في عدن أمس (السبت) لبحث ملف السلام والتحديات التي تواجهها.

وقال مصدر حكومي يمني لـ«الخليج 365» إن سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا، وهولندا، وبلجيكا، والنرويج، وألمانيا، والسويد، وإيرلندا، وفنلندا عقدوا لقاء مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وتركز النقاش على التحديات التي تواجه جهود السلام والجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران وآخرها قصف مطار عدن الدولي.

وأوضح المصدر أن السفراء الـ9 أكدوا دعم الاتحاد الأوروبي وبلدانهم للحكومة الشرعية وضرورة أنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مبيناً أن الوفد زار مطار عدن الدولي واطلع على الجريمة التي ارتكبتها المليشيا.

من جهة أخرى، اتهم عضو لجنة المفاوضات في فريق الأسرى ماجد فضائل أمس، مليشيا الحوثي برفض الإفراج عن الصحفيين اليمنيين المختطفين بمن فيهم من تهدد بإعدامهم كما ترفض إخراج المختطفين المدنيين بأي شكل كان رغم قبول الفريق الحكومي النسبة والتناسب بين المختطفين المدنيين وأسرى الجبهات.

وقال فضائل في تغريدات على حسابه بتويتر «قدمنا الكشوفات بأسرى المليشيا بأعداد كبيرة والموجود عندنا لكنهم لم يقبلوا إلا القليل ويريدون نوعية محددة أغلبهم لم يعد لهم وجود ولا نعلم عنهم شيئا».