شكرا لقرائتكم خبر عن إيزيديو سنجار يودعون رفات ضحايا «داعش» بعرض عسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقامت حكومة كردستان أمس (السبت) مراسم دفن 104 إيزيديين في قرية كوجو بقضاء سنجار، بعد يومين من إقامة مراسم تأبينية لهم في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الحكومة إن المراسم تجرى بحضور ممثلين عن حكومة الإقليم والحكومة العراقية والأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، خصوصاً تلك العاملة في مجال الإبادة الجماعية وعائلات ضحايا داعش وتتضمن المراسيم استعراضاً عسكرياً للجيش العراقي ينتهى بتجهيز المقبرة الواقعة وسط كوجو وحفرت شواخص رمزية لـ 517 قبراً مخصصاً لدفن جثامين قتلى الإيزيديين على يد مسلحي التنظيم الإرهابي، فيما تشير التقارير إلى أن من تبقى من أهالي كوجو تعرض لإبادة جماعية على يد مسلحي داعش حيث قتل من سكان القرية لوحدها 520 من الرجال و510 من النساء. وذكر أهالي سنجار أن هناك نحو 3000 مفقود، غير أن إحصائيات إقليم كردستان تشير إلى وجود 80 مقبرة جماعية في سنجار إلى جانب عشرات المقابر الفردية التي ترجع إلى فترة سيطرة داعش على المنطقة في أغسطس 2014. وذكرت المديرية العامة لشؤون الإيزيديين في وزارة الأوقاف التابعة لحكومة إقليم كردستان أن 2293 إيزيدياً قتلوا في سنجار على يد داعش. وأخرج رفات 348 شخصاً من 17 مقبرة جماعية لضحايا داعش في سنجار ونقلت إلى الطب العدلي في بغداد لفحصها، وكان 550 ألف إيزيدي يسكنون سنجار ومحيطها قبل هجوم داعش بقي منهم نحو 100 ألف داخل هذه المناطق.