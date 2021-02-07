شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» يعزز مكانة المجمعات الاقتصادية المتكاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

عزز «إكسبو دبي 2020» من مكانة وتفوق المناطق الاستثمارية التجارية والصناعية واللوجستية المختلفة في الإمارة خاصة تلك القريبة أو الملاصقة لموقع الحدث، الذي سينطلق في أكتوبر المقبل، حيث استقطبت العديد من الشركات الجديدة وحافظت على استقرار العملاء على الرغم من التحديات الراهنة والمتمثلة بجائحة «كورونا».

وتساهم قوة البنية التحتية التي تتميز بها المجمعات المتكاملة التجارية والصناعية واللوجستية مثل «مجمع دبي للاستثمار» و«دبي الجنوب»، والتي تربطها بكل ما تقدمه دبي من إمكانات متطورة على صعيد هذه القطاعات، في توفير فرص استثمارية في مجال الأراضي المختلفة الاستخدام بمساحات مختلفة وأسعار مغرية تخدم جميع احتياجات المستثمرين في القطاعات الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخاطب المستقبل.

مجمع دبي للاستثمار

بلغت قيمة الاستثمارات في «مجمع دبي للاستثمار»، وفقاً لآخر بيانات مالية، أكثر من 42 مليار درهم تم ضخها على نحو 20 سنة مما عزز من مكانة المجمع كواحد من أفضل المجمعات الناجحة في المنطقة بفضل بيئة ممارسة الأعمال والتسهيلات المقدمة من قبل المجمع.

وأظهرت البيانات وصول نسبة التأجير إلى نحو 97%. ويوفر المجمع أكثر من 645 مستودعاً ومصنعاً ومنشأة صناعية، في حين بلغ عدد المباني المخصصة للمكاتب نحو 25 مبنى و18 صالة عرض، كما يتوفر نحو 20 مليون قدم مربعة مساحة مكتبية بالإضافة إلى أكثر من 10000 مستأجر.

يضم «مجمع دبي للاستثمار» أكثر من 12000 وحدة سكنية وأكثر من 6000 ساكن و6 مدارس و5 فنادق قيد التشغيل وشققاً فندقية ومستشفى واحداً و4 عيادات و313 مبنى سكنياً للموظفين.

الاستثمار الصناعي

وبرزت المنطقة الصناعية، كمحرك قوي لقطاع الصناعة في المنطقة باحتضان الصناعات الثقيلة إلى المتوسطة وصولاً إلى الصناعات الصغيرة، التابعة لكبريات الشركات الكبيرة القادمة من أمريكا وأوروبا وآسيا والمنطقة. ويوفر المجمع لقطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة وحدات صناعية جاهزة للتأجير وإقامة مشاريع جديدة على مساحات تتراوح ما بين 500 إلى 1000 متر مربع تشمل الصناعات الخفيفة مثل صناعة العطور ومستحضرات التجميل وصناعة الأثاث ومواد التعبئة والتغليف.

دبي الجنوب

ونجحت «دبي الجنوب» باستقطاب مجمع الأعمال التابع لها 650 شركة جديدة، وسجلت نمواً قدره 122% في نسبة الإشغال خلال 2020، بالإضافة إلى تأجير مساحة تقدر بنحو مليون قدم مربعة خلال العام 2020 الماضي، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الشركات.

ويجذب المجمع قاعدة متنوعة من العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتأمين والتعليم والألعاب الإلكترونية. وصمم «دبي الجنوب» لمساعدة الشركات على تحقيق النمو، بدءاً من الشركات الناشئة وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحصل على مجموعة كاملة من الخدمات والحلول الفعّالة من حيث التكلفة المناسبة لاحتياجاتها.

ونظراً لتأثير جائحة «كوفيد 19» على قطاعات الأعمال في العام الماضي، قامت «دبي الجنوب» بطرح مجموعة من الحزم التحفيزية لدعم مجتمع الأعمال المتنامي، ومساعدة عملائها في مجمع ومركز الأعمال، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي الجائحة. ونجحت هذه الحزم في محافظة المجمع على ما نسبته 90% من الشركات العاملة فيه.

مزايا عديدة للمستثمرين

قال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»: «يعتبر مجمع دبي للاستثمار ودبي الجنوب من المناطق الصناعية المتخصصة والمميزة في دبي التي تقدم مزايا عديدة للمستثمرين وقيمة مضافة لاستثماراتهم بفضل موقعه ومرافقه المتعددة. وأضاف:«يعد العقار الصناعي محل طلب من قبل المستثمرين في الإمارة بالنظر إلى الأهمية التي توليها دبي للقطاع الصناعي».

وارتفعت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي للإمارة 10.6% بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بينما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 8% لذات الفترة، وفقاً لبيانات «مركز دبي للإحصاء».

وتوقع الحمادي المزيد من النمو في القطاع الصناعي بالنظر إلى أهميته في دعم الاقتصاد المحلي مع وجود مختلف خطط الدعم التي أقرتها الإمارة في هذا المجال، فضلاً عن ذلك اهتمام مجموعات صناعية إقليمية والعالمية بالحضور في دبي لما توفره من مزايا للتوسع في السوقين الإقليمي والعالمي.