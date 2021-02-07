شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ورقة مالية مؤهلة للبيع على المكشوف المنظم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات سوق دبي المالي أن هنالك 27 ورقة مالية مؤهلة للتداول عبر نظام البيع على المكشوف المنظم، وذلك اعتباراً من يناير 2021.

وتتيح خدمة البيع على المكشوف المنظم للمستثمرين، إمكانية بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهم، شريطة التعهد بردها لمالكها، بناء على اتفاقية الإقراض الموقعة بينهما. ولممارسة خدمة البيع على المكشوف، فإن على شركة الوساطة، التأكد من وجود أوراق مالية مقترضة في حساب عميلها قبل تنفيذ أمر البيع على المكشوف. ويستثنى من ذلك، عملاء التسليم مقابل الدفع (DVP)، حيث يكتفى بوجود تعهد أو تأكيد بإقراض الأوراق المالية لهم. وتتكامل الخدمة مع آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية، التي تتيح للمُقرض المعتمد، إقراض أوراقه المالية إلى مُقترض معتمد، وذلك بغرض تسوية صفقات تمت وفق خدمة البيع على المكشوف المنظم.

وحرص السوق على تصميم خدمة البيع على المكشوف المنظم بعناية فائقة، بما يمنح المستثمرين فرصة بيع الأسهم المدرجة على المكشوف مع حماية السوق من أي تأثيرات غير مطلوبة.

الشركات

وتضم القائمة مجموعة من الشركات المحلية ومزدوجة الإدراج التي تم اختيارها ضمن ضوابط وشروط محددة، كل من «آن ديجيتال» و«العربية للطيران» و«أمان» و«أمانات» و«أملاك» و«أرامكس» و«شيميرا اس اند بي الإمارات» و«داماك» و«دار التكافل» و«ديار» و«سوق دبي المالي» و«دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار» و«دو» و«دي إكس بي إنترتينمنتس» و«إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«اعمار مولز» و«الإمارات دبي الوطني» و«جي إف إتش» و«الإثمار» و«السلام البحرين» و«سلامة» و«شعاع» و«تبريد» و«الاتحاد العقارية».

ويتم مراجعة الأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف المنظم كل ستة أشهر تقويمية، ويقوم السوق بنشر القائمة المحدثة للأوراق المالية المؤهلة بعد إنجاز المراجعة الدورية لتداولاته خلال فترة الأشهر الستة السابقة للمراجعة، إلا في الحالات التي تقتضي غير ذلك وفقاً لمرئيات السوق.

ويشترط أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة البيع على المكشوف المنظم وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، وأن يتوفر لديها الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال البيع على المكشوف المنظم.

ضوابط البيع على المكشوف

وتلتزم شركة الوساطة بالتأكد من وجود تعهد أو تأكيد من المقرض بإقراض الأوراق المالية محل عملية البيع على المكشوف المنظم والتحقق من قدرة العميل على تسليم تلك الأوراق المالية في يوم التسوية قبل تنفيذ أمر البيع.

وبحسب المادة 10 من ضوابط البيع على المكشوف المنظم التي تشمل الإجراءات المتخذة حال انخفاض سعر الورقة المالية محل البيع على المكشوف المنظم: في حال الانخفاض بنسبة 10% من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق، أو تراجع إلى الحد الأدنى المسموح به، يتم تعليق عمليات البيع على المكشوف المنظم على تلك الورقة المالية فوراً ولمدة يومي تداول بما في ذلك يوم تعليق التداول.

ويشمل البند الثاني: تستأنف عمليات البيع على المكشوف المنظم في اليوم التالي لفترة التعليق في حال عدم استمرار انخفاض السعر بنسبة 10% أو عدم استمرار حالة التراجع للحد الأدنى في اليوم الثاني من فترة التعليق، على سبيل المثال، يتم تعليق البيع على المكشوف لأحدى الأوراق المالية اليوم (يوم التداول +0)، تتم معاودة البيع على المكشوف المنظم في يوم التداول +2 بشروط عدم تسجيل انخفاض بنسبة 10% أو عدم تسجيل انخفاض إلى الحد الأدنى في اليوم التالي لتعليق التداول، أي يوم التداول +1.