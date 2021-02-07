«الشارقة للشطرنج» و «الشارقة للتعليم الخاص» يطلقان مبادرة «خطط وفكّر»

أطلق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص مبادرة «خطط وفّكر» لنشر لعبة الشطرنج في مدارس إمارة الشارقة، حيث تستهدف المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة تعليم ما يقارب 2000 طالب وطالبة لأساسيات لعبة الشطرنج وتهدف الى نشر ثقافة اللعبة بين الطلاب والطالبات واكتشاف مواهب جديدة وخلق وصناعة أبطال وبطلات يمثلن إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

وتستمر المبادرة التي انطلقت يوم 2 فبراير الجاري أربعة أشهر يتم فيها تدريب المنتسبين من المدارس على أساسيات لعبة الشطرنج باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة زووم بواقع ثلاث حصص اسبوعياً كما يحتوي المعسكر على العديد من البرامج التدريبية الشطرنجية والبطولات بإشراف نخبة من المدربين الدوليين وفق المنهج الأكاديمي «خطوات تعليم الشطرنج» المعتمد دولياً، وقد انطلقت المبادرة في مرحلتها الأولى بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من ممثلين لـ 32 مدرسة وتتراوح الأعمار بين 6 الى 18 سنة.

وأوضح جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن النادي وضمن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة تبنى فكرة تدريب طلبة مدارس إمارة الشارقة وتقدم بالشكر والتقدير لهيئة الشارقة للتعليم الخاص لتعاونهم مع النادي في هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة مؤكدا جاهزية النادي للتعامل مع اكبر فئة من اللاعبين من طلبة المدارس ومن كافة الجنسيات واستقطاب الموهوبين وصقل هوايتهم.

وقال: للنادي دور رياضي وثقافي كما أن له دوراً تربوياً يقوم به، النادي يعتمد على أبناء الشارقة لرسم خارطة الطريق له، وتنظيم هذه المبادرة يأتي في إطار حرص وتوجهات إدارة النادي برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا على تفعيل دور رياضة العقل وتعزيزها لدى طلبة وطالبات المدارس بمستوياتهم ومراحلهم التعليمية المختلفة وإفساح المجال أمامهم لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الذهنية وذلك ترجمة لإستراتيجية وأهداف مجلس الشارقة الرياضي بتفعيل الدور الرياضي في مدارس امارة الشارقة والتي تزيد من قدرة الطالب على التعلم.

وأشار المدفع الى أن الكثير من الدراسات أثبتت أن الطلبة الذين يشاركون في الفعاليات و المسابقات الرياضية بشكل عام يكونون أقل عرضة لممارسة بعض العادات غير الصحية، كالتدخين أو تعاطي المخدرات وغيرها، وتمنح فرص أكبر للاستمرار في الدراسة وتحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية.

من جانبه عبّر عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني عن سعادته بهذه المشاركة القياسية من الطلاب والطالبات والذي كشف عن وعي الأجيال الناشئة بفائدة رياضة الشطرنج ودورها في إثراء الحواس والمساعدة على التفوق الدراسي، كما عكس الرغبة الكبيرة للمدارس في امارة الشارقة لتطوير الموهوبين وزيادة عدد المنتسبين لرياضة الأذكياء لما لها من فوائد تربوية وتعليمية وفاعليتها في تعزيز القدرات الذهنية وقال إن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات والبرامج التي ينظمها النادي وخطة واستراتيجية الجهاز الفني لاكتشاف الموهوبين والمميزين في سن مبكرة وصقلهم وتطوير قدراتهم وتوفير أفضل فرص التدريب لهم، وتفعيل دور النشاط الثقافي والتعليمي من خلال غرس قيم الأخلاق النبيلة وروح الجماعة وتنمية روح المنافسة وغرس الثقافة الرياضية بين صفوف الطلبة.