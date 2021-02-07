شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": الرئيس السيسى أكد للجميع انعقاد الإرادة لحل إشكاليات العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعقيبا على مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "أقدر جدا مداخلة الرئيس السيسى، وكل ما جاء بها من تحليل وتقرير بالواقع يتفق مع رؤية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وقد سعدت بهذه المداخلة لأنها تأتى من الرئيس الذى يعلم لب مشكلة العمران الموروث فى مصر بكل مقوماته".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "استوقفني تنبيه الرئيس السيسي حول مخاطر النمو والزيادة السكانية، وانعكاس هذا الانفجار السكاني سلبا على مستهدفات التنمية المستدامة".

وأشار السجينى، إلى أن رئيس الجمهورية، أكد للجميع انعقاد الإرادة والإدارة فى تصحيح الأوضاع على الأرض بقدر المستطاع، فيما يخص العمران القديم والعشوائيات المركبة.

وحول مشكلة مخالفات البناء، في محافظة الإسكندرية وتأثيرها الخطير على العقارات، قال "السجينى": "ليس الإسكندرية فقط، بل عواصم العديد من المحافظات، والوضع صعب والدولة في مجال العمران المنظم كانت في غيبوبة على مدار 40 سنة، وكلنا ورثنا ذلك، وإذا انصلح ملف العمران في مصر انصلحت جميع الرواسب، هذه ملفات الدولة بكل مؤسساتها ورثتها من 40 أو 50 سنة، وهناك إرادة من الدولة لاقتحام هذه الملفات وإيجاد حلول، ولابد من تكاتف الجميع لمواجهة هذه الملفات".

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن أزمة العقار المائل فى محافظة الإسكندرية، تجسد الواقع، متابعا: "القضية حجمها كبير.. والواقع بتاع العمارة دى وعمارة فيصل تجسيد للواقع اللى إحنا فيه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب،"لما أطلقت موضوع المصالحة ومخالفات البناء كان الهدف منه.. إحنا بنقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دى من ضمنها أن الدولة غايبة من سنين طويلة.. وهذا يعنى إجراءات غير مسيطر عليها".

وأشار الرئيس السيسى، إلى وجود فساد إدارى وتنظيمى أدى إلى ظهور مثل هذه المشكلات فى الدولة المصرية، مردفا: "أنت النهارده عايز مليون شقة سنويا.. وعايز توفر ده فى ظل قدرة مالية محددة".