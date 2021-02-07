الصحة العالمية تدعو "لزيادة كبيرة" في إنتاج لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (ا ف ب)

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، مصنعي اللقاحات إلى أن يتشاركوا التقنيات للمساعدة في زيادة الإنتاج بشكل كبير، محذرًا من أن التقدم ضد الوباء قد يضيع بسبب البطء في إنتاج اللقاحات.

أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه على مصنّعي اللقاحات في العالم أن يتشاركوا التقنيات للمساعدة في زيادة الإنتاج بشكل كبير، محذرًا من أن التقدم ضد الوباء قد يضيع بدون مزيد من الوصول إلى الجرعات.

وأفاد جيبريسوس الصحافيين أنّ عدد لقاحات (كوفيد-19) التي تم تلقيح الناس بها تجاوز الآن 100 مليون تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.

وفي حين اعتبر ذلك أخبارًا جيدة، أعرب عن قلقه من أن أكثر من ثلاثة أرباع اللقاحات تم استخدامه في 10دول غنية فقط.

وقال إن "بعض الدول قامت بالفعل بتلقيح نسب كبيرة من سكانها المعرضين لخطر أقل للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة"، بدون إعطاء أمثلة محددة.

في الوقت نفسه، قال إنّ "ما يقرب من 130 دولة بها 2,5 مليار شخص لم تقدم بعد جرعة واحدة".

من المتوقع أن تبدأ منصة "كوفاكس" المدعومة من منظمة الصحة العالمية، والهادفة إلى ضمان الوصول العالمي العادل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد، بشحن الجرعات في وقت لاحق من هذا الشهر.

في هذه الاثناء، حذر تيدروس من أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات يعرض التقدم المحرز ضد الوباء للخطر.

وقال "ما لم نقمع الفيروس في كل مكان يمكن أن نعود في نهاية المطاف للمربع الأول".

وحضّ الدول على "تقاسم الجرعات بمجرد الانتهاء من تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن".

وأشار إلى أنّ مصنّعي اللقاحات يتحملون أيضًا مسؤولية القيام بالمزيد، مؤكدا أنّ هناك حاجة إلى "زيادة هائلة في الإنتاج".

واشار الى عدد من الخطوات التي يمكن أن يتخذها مصنّعو اللقاحات لزيادة إنتاجهم، بما في ذلك إصدار "تراخيص غير حصرية للسماح للمنتجين الآخرين بتصنيع لقاحهم"، وهو أمر تم القيام به سابقًا لتوسيع الوصول إلى علاجات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.

وأشاد تيدروس بشركات مثل سانوفي ونوفارتيس التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستستخدم بنيتها التحتية للمساعدة في إنتاج لقاحات فايرز/بايونتيك، وحث الشركات الأخرى على اتباعها.

كما دعا إلى المشاركة الطوعية للبيانات والتقنيات للمساعدة في تمكين "الاستخدام الفوري لقدرة الإنتاج غير المستغلة والمساعدة في بناء قواعد تصنيع إضافية، خاصة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية".

وقال إن "توسيع الإنتاج عالميًا سيجعل الدول الفقيرة أقل اعتمادا على التبرعات من الدول الغنية".

وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية بمصنّعي اللقاحات الذين تعهدوا بيع لقاحاتهم بسعر الكلفة، لكنه أضاف أن من واجبهم فعل المزيد.

وتابع "بعد تلقي تمويل عام كبير نشجع جميع الشركات المصنعة على مشاركة بياناتها وتقنياتها لضمان الوصول العالمي المنصف للقاحات".

كذلك، حضّ تيدروس مصنّعي اللقاحات على مشاركة بياناتهم مع منظمة الصحة العالمية بشكل أسرع لمساعدة الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تسريع عملية منح تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للقاحات آمنة وفعّالة.