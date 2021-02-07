الرئيس العراقي: مستمرون بالحرب على الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن الحاجة لا تزال قائمة في مواصلة الحرب على الإرهاب، فيما شدَّدَ على أن الإبادة الجماعية التي حصلت لـ«الإيزيديين» في أغسطس 2014 ينبغي أن لا تتكرر.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن صالح شدَّدَ في كلمة له خلال مراسم دفن رفات 104 من المواطنين العراقيين الإيزيديين الذين قتلوا بمجزرة «كوجو» بشمال البلاد على يد تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014، أُلقيت بالنيابة عنه من قبل مستشار الرئيس لشؤون الإيزيديين سكفان مراد، على أن «الإبادة الجماعية التي حصلت للإيزيديين في أغسطس 2014 ينبغي أن لا تتكرر وذلك عبر تشريع قوانين صارمة للحدِّ من الإرهاب والعنف والكراهية ضد أي مواطن أو مجموعة عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية، لطوي صفحة مؤلمة من معاناة شعبنا من الإرهاب والقتل الجماعي والتهجير والضرب بالأسلحة الكيمياوية وحرق وتدمير القرى والأرياف». وأكَّدَ صالح: «ضرورة إنصاف الضحايا، والعمل محلياً ودولياً وبأقصى الجهود من أجل الكشف عن مصير باقي المختطفين وتحرير الأحياء منهم، وإنصاف الضحايا وذويهم بما يحقق لهم العدالة والكرامة، وإعادة الأمن والاستقرار إلى سنجار وتنظيم إدارتها». وتابع الرئيس العراقي قائلاً إن: «الحاجة لا تزال قائمة في مواصلة الحرب على الإرهاب، وبالتنسيق مع التحالف الدولي من أجل القضاء على الخلايا النائمة وبعض ملاذات الإرهابيين التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد».

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لما يسمى «ولاية الأنبار» في عصابات «داعش» بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء «هيت» بمحافظة الأنبار.

وقالت الوكالة، إن «تفعيل الجهد الاستخباري واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية من ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لما يسمى ولاية الأنبار في عصابات داعش بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة». وأضاف بيان وكالة الاستخبارات العراقية إلى أن «هذا المخزن استخدمته العصابات الإجرامية للقيام بعمليات إرهابية في الأقضية هيت والرمادي والفلوجة ضمن محافظة الأنبار».

وذكر البيان أنه «تم العثور بداخل المخزن على 20 عبوة لاصقة مغناطيسية و10 أحزمة ناسفة منها دروع شرطة مفخخة و20 جهاز تفجير و119 عبوة ناسفة و250 قداح تفجير كهربائي وعادي وبكرتين من فتيل الكوارتز و6 سبح تفجير». ونبه البيان إلى أنه «تم رفع المواد وضبطها وسيتم تسليمها إلى الجهات المختصة».