أنقرة تعزز وجودها العسكري في ريف إدلب

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، دخول رتل عسكري تركي جديد نحو الأراضي السورية، حيث دخلت 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر «كفرلوسين» الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب، وتوجهت إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

وأشار المرصد إلى أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الفائت، بلغ نحو 8185 آلية، إضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية. وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير 2020 حتى الآن، إلى أكثر من 11685 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية. وأشار المرصد السوري إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية، تمكنت أمس، من إسقاط طائرة استطلاع تركية كانت تحلق في أجواء الريف الغربي لبلدة عين عيسى، شمالي الرقة.